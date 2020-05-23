محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 98.6%

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 % .

وذكرت المحافظة في بيان اليوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالأبحاث المطلوبة بلغ 153020 طالبا من أصل 155055 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠% .

واعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩% .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .