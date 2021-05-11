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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو
عصام عميرة 3:03 م, الثلاثاء, 11 مايو 21 3:03 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي) للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021 .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الإمتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب .

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وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الطلبة والطالبات سيؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يوينو، ومادة الهندسة يوم الخميس 3 يوينو ، ومادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو وتختتم الامتحانات يوم الاثنين 7 يونيو بمادة العلوم .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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