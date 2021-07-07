استثمار

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق قبول الثانوي العام بحد أدنى 235 درجة

سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية
عصام عميرة 12:17 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 12:17 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2021 / 2022 ليكون بحد أدنى 235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن التنسيق سيتم تقسيمه إلي 4 مراحل، الأولى لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 280 درجة وحتى 255 درجة ، والمرحلة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 245 درجة والمرحلة الثالثة ويتم فيها استيعاب الطلاب الحاصلين على 244 درجة حتى 235 درجة ، أما المرحلة الرابعة فيتم فيها استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم في المراحل الثلاثة السابقة.

اقرأ أيضا  وزير السياحة يناقش مستجدات الأعمال لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أن كل مرحلة ستستغرق 3 أيام وسيتم إعلان مواعيد التقديم في الإدارات التعليمية التابعين لها، مشيرا إلى أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وشدد مدير المديرية على أنه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة ( رسمي ) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح اطلاقاً لطلاب الصف الاول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك .

اقرأ أيضا  محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومي ومرور ١٠٥٢ عام على تأسيسها
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

«ماكس MaxAB» للتجارة الإلكترونية تجمع 40 مليون دولار من 8 كيانات استثمارية

خالد بدر الدين 11:07 ص, الأربعاء, 7 يوليو 21

فاين الصحية القابضة تنمو فى عام الجائحة.. وتستثمر أموالا جديدة

محمد ريحان 8:25 ص, الأربعاء, 7 يوليو 21

«سوبريم القابضة» تبدأ الإنتاج الفعلى لمصانع تنزانيا خلال 4 شهور

أحمد اللاهوني 8:24 ص, الأربعاء, 7 يوليو 21

ميناء الإسكندرية تتيح تموين السفن بالوقود منخفض الكبريت

السيد فؤاد 8:15 ص, الأربعاء, 7 يوليو 21

متاجر البقالة التقليدية لا تزال تهيمن على قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة محلياً

سمر السيد 8:10 ص, الأربعاء, 7 يوليو 21

المدير التنفيذي للسعودي الألماني: القدرة المالية للمرضى تأثرت بسبب كورونا.. ونستهدف افتتاح 10 مستشفيات جديدة

مصطفى طلعت 10:16 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21