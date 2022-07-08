محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 240 درجة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2022 / 2023 ليكون بحد أدنى 240 درجة ، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140درجة ، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى لتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة .

وأوضحت محافظة القاهرة فى بيان اليوم، انه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى .

ويسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25 % من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة .

أما الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجة فأكثر فيسمح لهم بالتقديم بالمدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون القيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25 % من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة ، ولا يسمح بقبول أى طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقها فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك