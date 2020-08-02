محافظ القاهرة يطالب مقدمي طلبات تصالح مخالفات البناء بسداد 25% من النسبة المقررة للجدية

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد 25% من المبلغ المقرر كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا.

مشيرا إلى أنه ستتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

وصرح المحافظ بأن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

كد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن أي مخالفات البناء لا يقوم صاحبها بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوها إلى أن السداد سيبدأ اعتبارا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً؛ لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.