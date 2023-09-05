محافظ القاهرة يشيد بمستوى التخطيط العمراني في مدينة تشنجتشو الصينية

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بما شاهده من تطور فى البنية التحتية في مدينة تشنجتشو الصينية عاصمة مقاطعة هنان التى تعد واحدة من أهم المقاطعات بجمهورية الصين ، كما أشاد بمستوى التخطيط العمراني والتطور الصناعي والذى يعد مؤشرًا واضحًا علي النمو الاقتصادى والاجتماعى الذي تشهده المدينة .

وأكد محافظ القاهرة أن الشعب الصيني والشعب المصري تجمعهما حضارة قديمة وعلاقات راسخة ممتدة ، مشيرًا إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين مدينتى القاهرة وتشنغتشو اللتين تشهدان في هذه الفترة تطور عمراني كبير غير مسبوق.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها محافظ القاهرة على هامش مشاركته فى فاعليات منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة المنعقد بمدينة تشنجتشو الصينية فى الفترة من ٤ – ٦ سبتمبر الجارى تحت عنوان “أكتشف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية” ضمن وفد مصر الذى يترأسه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ويضم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

ويشارك فى المنتدى عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لكل القائمين علي تنسيق المؤتمر بهدف تنشيط السياحة باعتبار المنتدى منصة بالغة الأهمية فى هذه الفترة لكل الدول المشاركة لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات التى تواجه تطوير المدن السياحية واستكشاف قوى دافعة جديدة لاستدامة المدن.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المدن السياحية والتراثية عناصر جذب للاستثمار ويمكن أن توفر مصادر جديدة للدخل وتولد فرصًا للعمل بما يسهم فى التغلب على التحديات الإقتصادية التى يعانى منعا العالم حاليًا .

وأعرب محافظ القاهرة عن تطلعه لمزيد من التعاون على المستوى العام بين مصر والصين وعلي المستوى الخاص بين القاهرة وتشنغتشو في كافة المجالات خاصة التخطيط العمراني والتطور الصناعي .

وأكد محافظ القاهرة أن الأعوام القادمة ستشهد مزيد من التعاون المشترك في كافة المجالات خاصة المجالات الثقافية والسياحية حيث أن الحضارتين المصرية والصينية من أقدم حضارات العالم.