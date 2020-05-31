محافظ القاهرة يشيد بالتزام المواطنين بارتداء الكمامات

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على مسؤولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المتتظرين دورهم فى الركوب

واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولاته لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى حفاظا على الصحة العامة، حيث تفقد موقف الألف مسكن لسيارات السرفيس بعين شمس وموقف الخازندارة للنقل العام والجماعى بشبرا.

وأكد محافظ القاهرة أنه لاحظ خلال جولاته بالمواقف وجود التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم ، مشيدا باهتمام المواطنين بالاجراءات الوقائية.

تعقيم السيارات باستمرار

وطالب محافظ القاهرة فى بيان اليوم، سائقى السيارات الأجرة بضرورة الاستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية .

الالتزام بنظافة مواقف السيارات

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على مسؤولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المتتظرين دورهم فى الركوب.