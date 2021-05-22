محافظ القاهرة يشهد مراسم شعلة أولمبياد الطفل المصري 2021

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين مراسم شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة 2021، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وانطلقت الشعلة من أمام قلعة صلاح الدين، مرورًا بمسجد السلطان حسن، فمسجد الرفاعى إلى شارع محمد على بميدان باب الخلق فشارع حسن الأكبر مرورًا بنادى الشرطة بعابدين حتى وصولها لديوان عام محافظة القاهرة حيث كان فى استقبالها محافظ القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن أولمبياد الطفل المصرى يجسد رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراته من خلال تنظيم العديد من المبادرات التي تعمل على إخراج طاقة الشباب في أنشطة تعود عليهم بالنفع، وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم ، كما يهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًا ويشجع النشء على ممارسة الرياضة ويؤهل الطلائع للمشاركة في البطولات والمسابقات.

وقال محافظ القاهرة إن إقامة هذا الأولمبياد يعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة في مختلف الألعاب، كما يسهم فى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم.

وأكد محافظ القاهرة على تقديم الدعم الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بأبناء العاصمة.

وتعد النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، وتهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.

وأشار د. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المنظمة لفاعليات الأوليمبياد بالقاهرة إلى أنه يشارك في هذه البطولة الطلائع فى المرحلة العمرية من 12 إلى 14 عاما، وستمر البطولة بثلاث مراحل (محلى- إقليمي- قومي).

وستبدأ المنافسات على المستوى المحلى خلال شهر يونيو المقبل وبعدها يتم تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات إقليمية كل قطاع يضم 3 محافظات ستبدأ المنافسات بينها على المستوى الإقليمي خلال شهر سبتمبر وبعدها ستبدأ التصفيات على المستوى القومي خلال شهر أكتوبر وتوزع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث في كل لعبة.

وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أوليمبياد الطفل المصري (كرة قدم خماسى – كرة سلة – كرة طائرة – كرة اليد – تنس الطاولة (فردي وزوجي ) – كاراتيه وكاتا – تايكوندو وكروجي – سباحة – مصارعة – ملاكمة – رفع أثقال – جودو ) ، وألعاب القوى ( عدو 100 متر – وثب طويل – رمي جُلة ) ، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية ، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين علي المراكز الأولي في جميع الألعاب .

وستبدأ المنافسات في مراكز الشباب بالقاهرة في جميع الألعاب الرياضية المدرجة بالبطولة وذلك على المستوى المحلى خلال شهر يونيو الحالي بمراكز شباب وأندية القاهرة .