محافظ القاهرة يشهد تنفيذ إزالة منطقة شمال الحرفيين العشوائية بمنشأة ناصر

وتسعى محافظة القاهرة للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الحالي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإزالة منطقة شمال الحرفيين العشوائية بمنشاة ناصر.

وصرح محافظ القاهرة بأن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة 243 عقارا، ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة، والمزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين، فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

القاهرة تخطط لإزالة كل المناطق العشوائية قبل نهاية العام

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الحالي، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

رافق المحافظ اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق واللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر.