عقـــارات

محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية

تم إخلاء السكان من العقار قبل الانهيار
عصام عميرة 3:17 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 3:17 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مؤكداً ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.

اقرأ أيضا  قطع المياه عن 10 مناطق بالجيزة غدا

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى باب الشعرية والحماية المدنية قد نجحت أمس فى إخلاء العقار من السكان دون المنقولات قبل سقوطه اليوم ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت صباح اليوم بلاغًا بانهيار بعقار 15 عطفة زرع النوى من شارع الجيش بحي باب الشعرية.

اقرأ أيضا  النائب طارق شكري : «حساب بنكي للمشروع» أحد النقاط الرئيسية باجتماع المطورين العقاريين مع مجلس الوزراء

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث .

والعقار مكون من أرضي و4 طوابق من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

وزير الإسكان : بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «دار مصر» بالقاهرة الجديدة الأحد

أحمد صبحي 2:31 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

طرح 28 محلًّا تجاريًّا و6 صيدليات بالمزاد العلني بمدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان

أحمد صبحي 2:24 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

«مياه الجيزة» : ضعف المياه عن بعض قرى مركز أبو النمرس لأعمال الصيانة

أحمد صبحي 2:17 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

رئيس جهاز «بدر» يعلن بدء تشغيل أول سيارة خدمات بريدية متكاملة لخدمة سكان المدينة

أحمد صبحي 2:16 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

الجزار والسفير السعودي يشهدان توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الإسكان التعاوني

شريف عمر 6:32 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

جينوه للتطوير العقاري تطلق أول مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة

شريف عمر 3:11 م, الخميس, 14 أكتوبر 21