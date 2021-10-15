محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية

تم إخلاء السكان من العقار قبل الانهيار

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مؤكداً ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى باب الشعرية والحماية المدنية قد نجحت أمس فى إخلاء العقار من السكان دون المنقولات قبل سقوطه اليوم ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت صباح اليوم بلاغًا بانهيار بعقار 15 عطفة زرع النوى من شارع الجيش بحي باب الشعرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث .

والعقار مكون من أرضي و4 طوابق من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية .