محافظ القاهرة يشرف على أعمال إطفاء حريق مبنى وزارة الأوقاف

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب أعلى مبنى وزارة الأوقاف بوسط المدينة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجار أعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.