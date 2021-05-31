محافظ القاهرة يشارك فى احتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في الاحتفال الذي أقامته جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر وزيارتها منطقة تل بسطة كأحد مواقع مسار العائلة المقدسة.

و تقام الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة ٣ أيام .

وحضر الحفل وزراء السياحة والآثار والهجرة والتموين والشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة .

وفي نهاية الحفل قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.