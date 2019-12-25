محافظ القاهرة يشارك الكاثوليك والأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد نائبا عن رئيس الوزراء

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد برئاسة المطران كريكور أوغسطنيوس كوسا أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك .

وقال محافظ القاهرة إن الأعياد في مصر فرصة لإظهار وحدة الشعب المصري بمختلف طوائفه موجهاً التهنئة للمسيحيين بعيدهم، بحسب بيان للمحافظة اليوم الأربعاء.

كما شارك المحافظ نائباً عن رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم في احتفال بطريركية الاسكندرية للروم الأرثوذكس برئاسة البطريرك ثيوذوروس الثاني ، بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس ، بعيد الميلاد المجيد والذي أقيم بمقر البطريركية بحضور المستشار حسام زعتر مندوب رئاسة الجمهورية وعدد من قيادات الدولة.

الروابط القوية أهم ما يميز الشعب المصري

وأكد محافظ القاهرة على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب ، قائلا: إن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين .

وبدأت وزارة الداخلية تفعيل خطتها واستعدادات أجهزتها بمختلف مديريات الأمن، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد، من خلال الانتشار الأمني وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة، بحسب بيان سابق للوزارة.