محافظ القاهرة يجتمع بالغرفة التجارية لبحث استعدادات شهر رمضان وضبط السوق

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اجتماعا مع الغرفة التجارية، لبحث استعدادات الغرفة لإقامة معارض بيع السلع الغذائية مع بداية شهر يناير وحتي نهاية شهر رمضان، إضافة إلي تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كافة الموضوعات في هذا الشأن.

وأشاد عبدالعال خلال الاجتماع بدور الغرفة التجارية للقاهرة في التعاون مع المحافظة لتقديم خدمات مجتمعية وضبط السوق القاهري، وهو ما سيتم زيادة التعاون به خلال الفترة القادمة ، مع الحرص على تنفيذ توجيهات الإعلان عن الأسعار العادلة للسلع طبقًا لتوجهات القيادة السياسية.

وأوضح عبدالعال أنه سيتم شن حملات رقابية على الأسواق للتأكد من إعلان الأسعار بداية من 2 يناير المقبل بعد فترة السماح التي تم الإعلان عنها ، والتي تخطت الأسبوعين.

وأشار إلى أن هناك لقاءات دورية ستتم مع الغرفة التجارية للقاهرة لبحث كافة المستجدات على مستوى السوق ومطالب التجار والتحديات التي تواجههم، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة من أجل ضبط السوق والحفاظ على استقراره.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين المحافظة والغرفة التجارية في القاهرة والذي ترأس وفد الغرفة المهندس أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة، وعدد كبير من منتسبي الغرفة التجارية للقاهرة، من بينهم يحيى السني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الخضراوات والفاكهة ، وأشرف خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو شعبة الملابس ، وعطية حماد رئيس شعبة المخابز ، وعبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن ، وعبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، وممثلين عن شعب القصابين والمواد الغذائية.