استثمار

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية لمتابعة إجراءات استقبال المرضى وحالات كورونا

وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية
عصام عميرة 12:01 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 12:01 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى صدر العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية ، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها .

كما تفقد محافظ القاهرة قسم الأطفال بالمستشفى الذي تم تطويره ورفع كفاءته مؤخرًا.

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وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم ، مؤكدا على الاطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وتأكد محافظ القاهرة من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتواجد مخزون كافى منها .

وأكد محافظ القاهرة على حسن استقبال المواطنين وتقديم الارشادات لهم منذ استقبالهم على بوابة المستشفى وحتى الانتهاء من تلقيهم الخدمة الطبية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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