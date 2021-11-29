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محافظ القاهرة يتفقد مستشفى حميات العباسية لمتابعة آليات استقبال مرضى كورونا

والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين 
عصام عميرة 3:33 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 3:33 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مسار دخول المريض لحجرة الفرز لتحديد دخوله لعيادات الحميات، أو المسار المخصص لعيادات الكورونا لحصوله على الخدمات الخاصة بها من تحاليل وأشعة وأدوية.

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كما تفقد أعمال التطوير بالمستشفى التى تتم بالتعاون مع المجتمع المدنى ومن بينها تطوير مبنى الطوارىء والاستقبال بالمستشفى وقسم العناية المركزة باستقبال الطوارىء والذى يضم 10 أسرة جديدة لخدمة مرضى كورونا .

وتفقد محافظ القاهرة قسم الأشعة المجمع الجديد والذى يضم جهازين جديدين للأشعة المقطعية والعادية ويتم تجهيزه لاستقبال جهاز أشعة رنين مغناطيسى جديد، بالإضافة إلى ضم جهاز أشعة الدوبلر والأشعة التليفزيونية للمجمع .

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تطوير مستشفي حميات العباسية

كما تضم أعمال التطوير إنشاء مبنى يضم مجمع للصيدليات ومجمع للطعوم ويخصص الدور الأول منه كمجمع خدمات لمرضى نقص المناعة، وتم تطوير وحدات المناظير لتضم منظار جديد للقنوات المرارية ملحق به أشعة “C.RAM” الخاصة بالمناظير بالإضافة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى.

إضافة إلى رفع كفاءة قاعة الاجتماعات والتدريب، وتوسعة مسجد المستشفى ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، كما تم تزويد المستشفى بسيارتين جديدتين أحدهما مجهزة لنقل المرضى والأخرى لنقل الموتى .

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وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجديدة لرفع كفاءة المستشفى .

رافق المحافظ فى جولته نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ود. محمد شوقى مدير مديرية الصحة ود. كريم سلام وكيل المديرية ، ود. وليد شعيشع مدير مستشفى الحميات.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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