محافظ القاهرة يتفقد مسار المومياوات الملكية

أصدر محافظ القاهرة تعليماته بسرعة الانتهاء من تجميل وتنسيق ميدان أثر النبي وكوبري الملك خالد الذي يربط الكورنيش بالمنطقة، ورفع كفاءته وصيانة الفواصل واستعدال الأسوار والستائر المعدنية الخاصة به مع إعادة طلائها بلون موحد.

وتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة الفسطاط وعين الحياة بنطاق حي مصر القديمة، والجاري تطويرها بمعرفة أجهزة المحافظة لاستقبال الحدث العالمي بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

تطوير منطقة عين الحياة وسور مجرى العيون

وأضاف محافظ القاهرة، أن هناك أعمالا لتطوير منطقة عين الحياة وسور مجرى العيون وأبو السعود، التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والثقافة والهيئة الهندسية وجهاز صندوق تطوير العشوائيات.

لافتا الى ان ذلك يأتي طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعادة تطوير المنطقة وإخلائها من العشوائيات وإعادة إستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يليق بموقعها المتميز تراثياً وسياحياً .

طلاء الأسوار ورفع كفاءتها

كما أكد على طلاء كافة الأسوار ورفع كفاءتها مع إزالة أي تشوهات من عليها مع طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة.

رافق المحافظ في جولته م . جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومديري مديريات الإسكان والطرق ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي مصر القديمة.