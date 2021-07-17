اقتصاد وأسواق

محافظ القاهرة يتفقد مجزر البساتين الآلي استعدادًا لعيد الأضحى

وإعدام أكثر من 30 عجلًا غير صالح للاستخدام الآدمى
عصام عميرة 12:40 م, السبت, 17 يوليو 21 12:40 م, السبت, 17 يوليو 21

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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم مجزر البساتين الآلي، لمتابعة الاستعداد لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح، والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة، ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

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وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كل الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة .

وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة إلى أن عدد رؤوس الماشية المستهدف ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة ( حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين ) حتى صبيحة أول أيام العيد تبلغ 50 ألف رأس منها 35 ألف بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر ، كما تم تحرير أكثر من 100 محضر وضبط 14.5 طن لحوم غير صالحة واعدام أكثر من 30 غير صالح للاستخدام الأدمى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح ٥ آلاف رأس يوميًا، و يتكون من 6 خطوط، بالإضافة إلى 4 صالات لاستيعاب الأضاحى مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوى أرقام سرية غير قابلة للتزوير .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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