محافظ القاهرة يتفقد حديقة الفسطاط والحديقة الدولية لاستقبال المواطنين في العيد

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حديقة الفسطاط والحديقة الدولية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومشاركة المواطنين فرحة العيد.

وشدد محافظ القاهرة علي العاملين بالحدائق باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا علي سلامتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم، والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد.

والتأكد من تواجد معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب، وتوزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات العاملين بالحدائق مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا

وأنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة .

وشدد محافظ القاهرة على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانة مزودة بالأبراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أي أعطال طوال أيام العيد.

يذكر أن الحدائق تبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا مقسمة إلى ورديات بالتناوب .