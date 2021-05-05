محافظ القاهرة يتفقد بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص بحي مصر الجديدة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سير عمل التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء لوقف فوضى البناء.

وأكد محافظ القاهرة خلال تفقده انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي للحى والذى تم اختياره ليتم تطبيق المنظومة الجديدة به، ضرورة التسهيل على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود علي المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم عمل لوحات إرشادية وكتيبات وبرشورات توضح خطوات التقديم تيسيرًا على المواطنين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء عقد العديد من اللقاءات والنقاشات حول المنظومة الجديدة للوصول للشكل الأمثل لها ووجه بتطبيقها فى حى واحد بكل محافظة تجريبياً لتقيمها قبل التعميم .

وأكد أن المنظومة الجديدة نتاج عمل وتكامل عدة وزرات من بينها وزارة التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالى والتخطيط والجامعات المختلفة والمحافظات ولجان الإسكان بمجلسى النواب والشيوخ .

كما أكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بالمركز تلقوا تدريبًا جيدًا وكافيًا للتعامل مع المنظومة الجديدة من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط .

وأضاف عبد العال أنه تم تشكيل لجنة عليا تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بالمحافظة والتأكد من مطابقتها للإشتراطات والأكواد وصحيح القانون .

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا فى تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا بهدف فصل طالب الخدمة عن مقدمها تيسيرًا على المواطنين .

وأضاف المحافظ أنه سيكون للمراكز التكنولوجية بالمحافظة دور هام في المنظومة الجديدة بدءً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله الى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص واستصدار الرخصة المؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن .

واختتم محافظ القاهرة بأن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.