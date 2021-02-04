محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات لمواجهة موجة الأمطار القادمة

وتسجل درجة الحرارة اليوم في القاهرة 19 للعظمي و 10 للصغري

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجة الأمطار المتوقعة طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية وانتشار شفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية .

ووجه محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد الميداني خلال اليومين القادمين تحسبًا لسقوط الامطار وللتاكد من قيام بالوعات الامطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .

حالة الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية اختلاف كبير في حالة الطقس اليوم ، إذ تسجل درجات الحرارة اليوم 19 درجة للعظمي في القاهرة بعد ان تراجعت عن امس بمعدل 10 درجات و سجلت درجة الحرارة ٢٩ درجة علي القاهرة، وبدء حالة عدم الاستقرار على غرب البلاد.

واضاف هيئة الارصاد الجوية، ان مدن القاهرة والوجة البحري يسودها طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، مع حركة رياح نشطة، كما تنشط الرياح الشمالية علي كافة الانحاء وتزداد سرعة هباتها تكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب البلاد كما تعمل علي زيادة الاحساس ببرودة الطقس.

وبدأت السحب المتوسطة والمنخفضة بالتكون علي مناطق متفرقة نتيجة الحمل الحراري علي ان تتطور خلال الساعات القادمة يصاحبها سقوط الامطار من متوسطة الي غزيرة علي غرب البلاد وتكون غزيرة علي سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء، بحسب هيئة الارصاد الجوية.

تساقط أمطار غزيرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان اخر صور الاقمار الصناعية تشير الي أماكن تكون السحب المنخفضة علي سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة وخليج السويس حتي بور سعيد تتقدم شمالا مع حركة التيار النفاث يجذب مد رطب يعمل علي غزارة الامطار حتي منتصف الليل .كما يوجد فرصة مستمرة لتساقط الامطار علي جنوب الصعيد وبجوار المجري الملاحي.