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محافظ القاهرة يتفقد أعمال محطة صرف صحي بالمرج بتكلفة 65 مليون جنيه

من المتوقع تشغيل المحطة وخط الطرد قبل نهاية العام الجاري
عصام عميرة 4:24 م, السبت, 20 مارس 21 4:24 م, السبت, 20 مارس 21

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لاستكمال محطة الصرف الصحى بمؤسسة الزكاة بحي المرج، والتي يتم إقامتها ضمن مشروع الدولة لإدخال الصرف الصحى للمناطق التى تعانى من نقص فى خدمات الصرف.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من المحطة والتى ستخدم عدة مناطق بالمرج من بينها منطقة أبو صير الغربى ، وعزبة الجامعة ، وخلف الأمن المركزى ، ومؤسسة الأحداث ، وعزبة سماحة ، ومنطقة كمال رمزى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم ردم عدد كبير من المصارف الملوثة للبيئة بانتهاء أعمال محطة الصرف الصحى من بينها حوض الطويل وأبو حوشان والمصرف البلبيسى ومصرف المؤسسة العقابية مما سيحدث تغييرًا كبيرًا فى حياة المواطنين القاطنين بالمنطقة . 

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ويشرف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على مشروع اقامة المحطة والتى تبلغ مساحتها الكلية 2000 م2 بقدرة 40000 م3/يومى ويتم انشائها بتكلفة تقارب 65 مليون جنيه ومن المتوقع تشغيل المحطة وخط الطرد قبل نهاية العام الجارى وفتح الخطوط الرئيسية للشبكة بعد الانتهاء من خط الانحدار .

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة كاملة لكوبرى محمد نجيب بالمرج لبحث السبل الهندسية والمرورية لحل مشكلة تكدس السيارات عليه ، ودراسة إنشاء كوبرى علوى يربط المرج الشرقية بالمرج الغربية.

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 رافق المحافظ فى جولته رئيس شركة الصرف الصحى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المرج وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

ثم تفقد محافظ القاهرة كورنيش ترعة الاسماعيلية بأحياء المرج وعين شمس والمطرية والساحل وطالب برفع كفاءة النظافة به ، كما تفقد محطة المناولة الوسيطة بالمظلات بحى الساحل والتى تخدم أحياء المنطقة الشمالية ووجه بسرعة رفع مخلفات القمامة منها ووضع آلية لمنع وجود تراكمات بها ورفعها يوميًا أولا بأول .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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