محافظ القاهرة يتفقد أعمال رفع كفاءة مسار المومياوات

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة المسار الذى ستسلكه المومياوات الملكية عند خروجها من المتحف المصرى بالتحرير حتى وصولها إلى متحف الحضارات بالفسطاط .

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة كوبرى الملك خالد واستعدال أسواره والستائر المعدنية الخاصة به وتوحيد شكلها مع إعادة طلائها بلون واحد .

و شدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من طلاء كل الأسوار على طول المسار ورفع كفاءتها مع إزالة أي تشوهات أو كتابات عليها و طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة ، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كل الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة .

وأثناء الجولة توقف محافظ القاهرة لمشاهدة أعمال تجميل أسوار المدارس المطلة على الكورنيش بمنطقة مصر القديمة والتى يقوم بها طلاب إدارة مصر القديمة التعليمية بدعم من المجتمع المدنى رغبة منهم فى المساهمة فى هذا الحدث المهم حيث يشارك الطلاب الموهوبون فى أعمال الرسم تحت إشراف مدرسى التربية الفنية بالتعاون مع قصور الثقافة ويقدم المجتمع المدنى الأدوات الخاصة بالرسم مثل الفٌرش والألوان والدهانات بالمجان .

رافق المحافظ في جولته م . جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية

ومديري مديريات الإسكان والطرق ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي مصر القديمة .