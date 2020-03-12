محافظ القاهرة يترأس غرفة العمليات لمتابعة الأمطار

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة أعمال ازالة أثار الامطار التى تتعرض لها العاصمة حاليًا والتأكد من فاعلية ربط غرفة العمليات المركزية بغرف عمليات الاحياء والجهات المعنية وسرعة استجابتها وتفاعلها مع شكاوى المواطنين.

كما قام محافظ القاهرة صباح اليوم بجولة لاحياء القاهرة بدأها منذ الصباح الباكر تفقد خلالها أعمال شفط مياه الأمطار بطريق المطار و صلاح سالم و النزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر والعباسية وغمرةو رمسيس والتحرير .

وأكد محافظ القاهرة على مدير غرفة العمليات بالمحافظة بالتنسيق المستمر مع قطاع الازمات بمجلس الوزراء والتنمية المحلية لمتابعة الموقف أولا بأول والاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات المياه على الفور.

جولة في شوارع القاهرة

يجوب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ الصباح الباكر احياء العاصمة للاشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع .

وأكد محافظ القاهرة ، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون فى الشارع لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيراً إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة خاصة عند منازل ومطالع الكبارى والميادين الرئيسية.

وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام الثلاثة القادمة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد ، مشددا على كافة المسئولين التنفيذيين باستمرار التواجد بالشوارع للتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

ارقام الطوارئ

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتى يتم استقبالها على أرقام 23907147 – 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة .