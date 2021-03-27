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محافظ القاهرة يتابع أعمال رفع عقار السلام المنهار.. وارتفاع الوفيات إلى 9

يتابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية لرفع أنقاض عقار السلام المنهار، والبحث عن وجود ضحايا تحته، حيث تم استخراج جثمان أحد سكان العقار، منذ قليل؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 9 أشخاص.…

عصام عميرة 5:40 م, السبت, 27 مارس 21 5:40 م, السبت, 27 مارس 21

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يتابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية لرفع أنقاض عقار السلام المنهار، والبحث عن وجود ضحايا تحته، حيث تم استخراج جثمان أحد سكان العقار، منذ قليل؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 9 أشخاص.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خروج 18 حالة من مصابى عقار السلام المنهار من المستشفى بعد تلقّيهم العلاج اللازم، مشيرًا إلى استقرار حالة المصابين الستة الباقين واستمرار تلقّيهم للعلاج بالمستشفى.

وتواجد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ فجر اليوم، بموقع انهيار عقار السلام للإشراف على عمليات إنقاذ سكان العقار.

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كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقّت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و ٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب  (حي السلام 1) وعلى الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة  عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٤ حالة اصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس مع وجود  ٥ حالات وفاة وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الانقاض .

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وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .

ثم انتقل محافظ القاهرة إلى مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام .
ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم .

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وأكد محافظ القاهرة أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارىء القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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