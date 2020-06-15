محافظ القاهرة يبحث التجهيزات النهائية لاستقبال 97 ألف طالب لامتحانات الثانوية العامة

ناقش محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال تجهيزات مقار لجان الامتحانات البالغ عددها 310 لجنة يؤدى فيها 97967 طالبا وطالبة الامتحانات على مستوى محافظة القاهرة .

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة تجهيزات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ يوم 21 يونيو الجاري.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم، أن الاجتماع شارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة وسكرتير عام المحافظة وحكمدار العاصمة ومديري مديريات التربية والتعليم والصحة والتموين ومسئولي هيئة الإسعاف.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ.

وشدد على ضرورة تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميًا والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات الواقية والتواجد من الساعة الثامنة صباحًا للبدء في إجراءات الكشف والتطهير والتعقيم الذاتي استعدادًا لبدء الامتحان في العاشرة .

وأكد محافظ القاهرة انتهاء مديرية التربية والتعليم من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها خاصة نظافة دورات المياه ، وسلامة طفايات الحريق ، ووجود أدوات تعقيم اللجان وسلامة اسلاك الكهرباء ، وتوافر التهوية الجيدة والمراوح في كل اللجان.