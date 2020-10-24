محافظ القاهرة يؤكد جاهزية معدات ووحدات التدخل السريع لشفط مياه الأمطار

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الشفاطات وفرق الطوارئ المنتشرة بطريق صلاح سالم للتأكد من جاهزيتها لمواجهة أي طارئ والتدخل السريع في حالة هطول أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأثنى محافظ القاهرة على جهود العاملين بشركة الصرف الصحي وتواجدهم في الشارع منذ 4 أيام تحسبا لأي تغيرات في الطقس تتعرض له العاصمة، مشيدا بجاهزية المعدات لشفط مياه الأمطار.

وشدد المحافظ على استمرار مراجعة جميع بالوعات صرف مياه الأمطار من خلال أطقم عمل من هيئة النظافة وشركة الصرف الصحي وأجهزة الأحياء كل في نطاقه.

وكذا التأكد من عدم وجود بالوعات أسفل الرصيف أو وجود أي تلفيات بها وتطهيرها والتأكد من عملها بكفاءة، كذلك مراجعة الخطة الموضوعة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار جميع الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.

ارتفاع طلبات التصالح للمباني المخالفة

وكان قد أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ارتفاع أعداد طلبات التصالح بالعاصمة نظرا لإداراك المواطنين أهمية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف جميع الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.