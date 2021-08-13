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محافظ القاهرة يؤكد توفير 62 مكانًا ثابتًا لتلقي لقاح كورونا

وتوفير خدمة الوحدات المتنقلة بعد غد
هيثم سمير 11:52 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21 11:52 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21

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أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة وفّرت 62 مكانًا ثابتًا بالعاصمة لتلقّي لقاح كورونا، بالإضافة إلى 6 مراكز لإعطاء اللقاح للمسافرين طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم.

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وصرح محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، بأن مديرية الصحة بالقاهرة وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة سوف توفر خدمة الوحدات المتنقلة من الأحد المقبل داخل الديوان العام والأحياء والمديريات،

كما ستزور الوحدات المتحركة كل المصالح الحكومية والوزارات والمساجد والكنائس والمصانع لإعطاء اللقاح للمواطنين.

يرجى زيارة مركز معلومات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) للاطلاع على الموارد المتعلقة باللقاحات.الحصول على معلومات عن اللقاحات

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بقلم هيثم سمير

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