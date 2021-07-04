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محافظ القاهرة : نعمل علي سرعة تطوير القاهرة الخديوية واستعادة الطابع المعماري والعمراني لها

ضمن مخطط القضاء على العشوائيات
عصام عميرة 12:03 م, الأحد, 4 يوليو 21 12:03 م, الأحد, 4 يوليو 21

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية يرافقه خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أعمال تطوير القاهرة التاريخية ورفع المخلفات والأتربة من الأراضي الفضاء تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير .

وقال محافظ القاهرة، إن القيادة السياسية وجهت بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة .

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وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخي، خاصة وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزءًا هامًا من تاريخ مصر  مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع.

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وأكد أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها .

ويشمل التطوير مناطق خلف مسجد الحاكم ودرب الطماعين وزخارى ودرب اللبانة وباب زويلة ومنطقة أم الغلام خلف الحسين .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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