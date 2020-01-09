محافظ القاهرة: نبذل أقصى جهد لتحقيق التنمية في ضوء رؤية مصر 2030

خلال كلمته على هامش حفل توقيع بروتوكول لإنشاء مدرسة "هويتنا"، والتي تعد أول مدرسة رسمية مستدامة (شارع رايل ــ عين حلوان).

قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال: “إننا نقوم ببذل أقصي جهد لتحقيق التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال كلمته على هامش حفل توقيع بروتوكول لإنشاء مدرسة “هويتنا”، والتي تعد أول مدرسة رسمية مستدامة (شارع رايل ــ عين حلوان)، في إطار مبادرة اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات من عشوائية إلى عيشة وهوية، أن “هويتنا” تعد أول مدرسة رسمية مستدامة بالمحافظة.

وتابع أن مدرسة هويتنا تهدف إلى خلق أجيال متطورة وجديدة، من خلال استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية والتعليمية.

ووجه محافظ القاهرة، الشكر لاتحاد بنوك مصر لدورها المجتمعي لإنشاء المدرسة بعد تخصيص المحافظة للأرض والبالغة 5 أفدنة، ويتولي الاتحاد عمليه الإنشاء.

جاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر.

أحمد الدسوقي وعصام عميرة