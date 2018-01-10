محافظ القاهرة: مرافق النقل تخدم 6.26 مليون راكب يوميًا

مدحت إسماعيل قال عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن حجم نقل الركاب اليومي في محافظة القاهرة يصل إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس و3 ملايين من خلال المترو، إضافة إلى 2.25 مليون تنقل من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص. وأضاف خلال كلمته في موتمر إطلاق مشروع الأت

مدحت إسماعيل



قال عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن حجم نقل الركاب اليومي في محافظة القاهرة يصل إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس و3 ملايين من خلال المترو، إضافة إلى 2.25 مليون تنقل من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص.

وأضاف خلال كلمته في موتمر إطلاق مشروع الأتوبيس الذكي الذي تنفذه شركة مواصلات مصر، إنه يوجد نحو 4300 أتوبيس نقل عام في القاهرة الكبري، لكن هذه الأتوبيسات لا تغطي الاحتياجات المطلوبة.

وتابع: نطالب شركات القطاع الخاص بالدخول في ذلك القطاع، وتوفير خدمة مميزة تلبي رغبات الطبقة الشعبية من المجتمع.