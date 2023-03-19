محافظ القاهرة : مبادرة «كتف بكتف» تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية خلال رمضان

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مبادرة “كتف بكتف” تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية تم تنظيمها على أرض مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا حيث تستهدف توزيع 6 ملايين صندوق مواد غذائية خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة تدل على تلاحم جميع فئات الشعب وتجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، موجها الشكر لرجال الأعمال الذين ساهموا فى نجاح المبادرة.

كما وجه محافظ القاهرة خلال الاجتماع التهنئة لحى النزهة لحصوله على المركز الثالث لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الأحياء ضمن جوائز مسابقة مصر للتميز الحكومى.