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محافظ القاهرة : لن يحرم طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات

ودفع المصروفات للطلاب غير القادرين
عصام عميرة 12:13 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 12:13 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه لن يسمح بحرمان طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات، مشيرا إلى أنه سيتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام في مدارسهم.

وشدد محافظ القاهرة على حسن معاملة الطلاب ومنع استخدام الضرب نهائيا بالمدارس مؤكدًا أن الطالب المتجاوز سيعاقب بالقانون.

كما شدد محافظ القاهرة على حسن استقبال أولياء الأمور والاستماع لشكواهم والعمل على حلها على الفور .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بعد عامين من جائحة كورونا تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكافة الطلاب وهو ما يتطلب التشديد على الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام حتى نهايته، مؤكدا على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سبب رئيس في تقليل الوفيات والإصابات ، وهناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لتوفير أقصى حماية للطلاب خاصة وأن القاهرة يوجد بها أكثر من 2 مليون طالب و2200 مدرسة .

وشدد محافظ القاهرة على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته، مؤكدًا على أنه سيكون هناك محاسبة فورية على أي تقصير .

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جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة لمراجعة استعدادات العاصمة لبدء العام الدراسي بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالقاهرة .

وطالب محافظ القاهرة بوجود تنسيق مستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية واستعواض النواقص على الفور، مشيرا إلى ضرورة تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية بالمدارس .

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار عملية تطعيم القائمين على العملية التعليمية مطالبا بسرعة الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة وفرت كافة أنواع التطعيمات مشددا على أنه سيتم إتخاذ إجراءات حاسمة مع أي فرد من القائمين على العملية التعليمية حال تعاملهم مع الطلاب دون الحصول على اللقاح، مشيرا إلى أنه سيتم عمل زيارات مفاجئة للمدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة طالب أو معلم او زائر دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة .

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وطالب محافظ القاهرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم،كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة النظاقة بالمدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل مع التأكد من توافر بوابات التعقيم للحد من انتشار الفيروس.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحصة الأولى في بداية العام الدراسي ستكون عن حرب اكتوبر ودور القوات المسلحة المستمر في حماية الجبهة الداخلية والخارجية وفي المشاركة في التنمية، وطالب بتعريف الطلاب بأهم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد العجز في المدرسين في بعض المواد والتأكد من توافر الكتب الدراسية قبل بدء العام الدراسي وعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات .

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وطالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى.

وأكد محافظ القاهرة دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة.

وكذا التأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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