محافظ القاهرة : لدينا مخزون من الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات يكفي شهرًا

قام بجولة اليوم لعدد من المستشفيات وتأكد من أرصدة أدوية فيروس كورونا

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إن هناك رصيدًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات العاصمة يكفى لأكثر من شهر، موضحًا أنه قام بجولة اليوم لعدد من المستشفيات وتأكد من أرصدة أدوية فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد إنه تم صرف العلاج للمرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل الضغط والسكر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لعدم ترددهم على المستشفيات للحفاظ على صحتهم من فيروس كورونا.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تمت إزالة 10 أبراج خلف المحكمة الدستورية العليا من إجمالي 20 برجا مخالفا.

موضحا أن جهود الإزالة ما زالت مستمرة في تلك المنطقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس؛ حيث تم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وأكد أن من حصل على ترخيص بناء سيتم إيقافه بشكل موقت حتى يتم الفحص والتأكد من سلامته، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين.

عضو لجنة مكافحة «كورونا» يناشد المواطنين التوقف عن شراء الزنك وفيتامين سي «وجدته بصعوبة»

وكان عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة التعليم العالي، الدكتور عادل خطاب، في مداخلة مع برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، قد ناشد المواطنين بالتوقف عن شراء الزنك وفيتامين سي وقال: “وجدته بصعوبة”.

وتابع: بستغرب من الناس اللي بتاخد زنك وفيتامين سي عمال على بطال، وانا بدأت فقط منذ يومين أجيبه علشان اطمئن ووجدته بصعوبة.. تناول الفواكه والخضراوات أمر كافٍ لتوفير احتياجات الشخص العادي من تلك الفيتامينات التي ترفع المناعة.. أنا لجأت للحصول على الزنك والفيتامين سي لاننا نتعامل مع حالات مصابة ليس مطلوبا من الناس العادية تناول الزنك وفيتامين سي..

وأضاف أن الفريق الطبي المخالط للحالات المصابة هو فقط من يتناول الزنك وفيتامين سي وغيرها.. والإقبال على الزنك وفيتامين سي يتسبب في نقصه من السوق، بينما هناك مرضى آخرون بحاجة إليه، فضلًا عن الفرق الطبية التي تعالج مصابي كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.