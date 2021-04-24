استثمار

محافظ القاهرة : لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس والنقل الجماعي

وحملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الحالية
عصام عميرة 3:54 م, السبت, 24 أبريل 21 3:54 م, السبت, 24 أبريل 21

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وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  بمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل العام والنقل الجماعي بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ ، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وانتظام سير العمل بها مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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 وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات على جميع مواقف السيرفيس لمتابعة التزم جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير  بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائياً وثبات أسعارها، مؤكدًا أن أي زيادة من جانب السائقين في التعريفة سوف يعرضهم للمساءلة القانونية.

 وأكد محافظ القاهرة، أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أى زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 ، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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