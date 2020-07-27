محافظ القاهرة : غرامة 5 آلاف جنيه لذبح الآضاحي في الشارع

شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة، علي رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وهيئتي النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة، بتوفير الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

تحصيل الغرامة بشكل فوري

وطالب المحافظ هيئة النظافة برفع مخلفات الذبح على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على المخالفين لقرار منع الذبح بالشارع .

حظر إقامة الشوادر

وأكد محافظ القاهرة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين، أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

كما أكد محافظ القاهرة فتح المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، وقيام المجازر التابعة للمديرية بالعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد .

تجهيز المجازر للعمل على مدار 24 ساعة

وطالب المحافظ بتكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين، مع شرطة المرافق والأحياء المعنية للرقابة والتفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم، مع تشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها، مؤكداً استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أوقصور، ووجود رقابة على المخابز للتأكد من توافر الخبز .

وكان قد أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فتح المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين، الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، ضمن إجراءات تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، كما أكد على ضرورة تجهيز المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.