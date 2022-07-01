محافظ القاهرة : غرامة ذبح الأضاحي بالشارع تصل لـ10 آلاف جنيه

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة، وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

مجازر القاهرة مجانًا

كما أكد محافظ القاهرة فتح كل المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي- جيركو- السلام- الممتاز- طرة- حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة؛ للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

ونوه محافظ القاهرة بحظر إقامة أية شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، سواء للمواطنين أو محالّ الجزارة؛ لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .

وأكد د. صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى، أنه يطبق على محالّ الجزارة القانون 281 لسنة 94، والقانون 53 لسنة 66 الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة، وغرامة 10000 ج وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فيعدّ مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقد تصل العقوبة لـ10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانًا للجمهور، كما توجد غرفة عمليات في كل حي؛ لتلقّي بلاغات المواطنين بوجود أية مشكلات لحلها على الفور، على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣، ٢٧٤٢٧٠٥٣ بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١.