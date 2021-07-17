اقتصاد وأسواق

محافظ القاهرة : غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لذبح الأضاحي فى الشارع

لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء
منتصر محمود 3:53 م, السبت, 17 يوليو 21 3:53 م, السبت, 17 يوليو 21

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أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

وقال محافظ القاهرة، في تصريح اليوم السبت، إنه سيتم فتح جميع المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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