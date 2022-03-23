محافظ القاهرة : ضبط 35 طن سلع تموينية أساسية قبل بيعها بالسوق السوداء

أكد اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة ، أن الحملات المكثفة للأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط ما يقرب من 35 طن من السلع التموينية الأساسية (الدقيق والزيت والسكر) بمخزن بحى الزيتون، موضحا أن السلع سالفة الذكر كان يتم تجميعها لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان لبيعها بالسوق السوداء بأسعار عالية، بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.

وشدد محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية، للتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، مناشداً المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكانت حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط ما يقارب من 35 طن من السلع التموينية منها 460 شيكارة دقيق 72% (نفرتيتى) زنة الواحدة 50 كجم بإجمالى 23 طن، و40 شيكارة دقيق 72% بدون علامة تجارية بإجمالي 2 طن، و80 شيكارة سميد بسبوسة فاخر زنة 50 كجم بإجمالي 4 طن.

ويضاف إلى ما سبق 184 جركن زيت دوار الشمس بإجمالي 3680 لتر، و37 شيكارة سكر بإجمالي 1850 كجم، و20 جركن مربى بإجمالي 100 كجم، و240 عبوة خوخ معلب وشرائح أناناس، و5 كراتين شيكولاتة بها 150 كجم شيكارة دقيق 72%.

وأضاف محافظ القاهرة: تحفظت النيابة العامة على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.