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محافظ القاهرة : رفع 700 ألف متر مخلفات من سور مجرى العيون في 15 يوما

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عصام عميرة 4:55 م, الأحد, 3 أكتوبر 21 4:55 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتهاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون والتي تم التعامل معها بحرص حفاظا على السور، والتراكمات وأطنان القمامة الموجوده يصل عمرها إلى أكثر من 30 عاما بمنطقة سور مجرى العيون التاريخية.

وأشار محافظ القاهرة، في بيان قبل قليل،  إلى أنه تم رفع ما يقارب من ٧٠٠ ألف م3 من المخلفات خلال ١٥ يوم عمل باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار شارك فيها ٢٤ سيارة نقل مخلفات و٣ لودر و٥ بوك و٢ حفار و٦٠ عاملا.

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وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال رفع المخلفات تأتى فى إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.

كما تفقد محافظ القاهرة اصطفاف عمال ومعدات هيئة النظافة استعدادا للقيام بحملة لرفع التراكمات القديمة بجميع حواري وأزقة وشوارع حي السيدة زينب والتي ستستمر لمدة أسبوع ويشارك فيها ٣٥٠ عاملا و ٢٠ حاوية مكبس ، و١٥ سيارة قلاب ٢٠ طن ، و٢٠ سيارة قلاب ٤ طن ، و١٠ سيارات قلاب ٢ طن ، و٥ بوك ، و٢ لودر كبير ، و٢ لودر وسط ، و٤ سيارات مياه ، و٢ مكنسة مقطورة و5 أبراج ، بالإضافة إلى البرج الجديد الهاي ماستر الذي يصل ارتفاعه إلى ٣٠ مترا.

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كما سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة ٥٨٨ عمودا بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون والقصر العيني وبورسعيد والسد وخيرت والشيخ علي يوسف والكومي ومجلس النواب وبيرم التونسي.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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