استثمار

محافظ القاهرة : حصلنا على موافقة وزير المالية لتعيين 100 مهندس مدنى وتخطيط عمرانى

وتقدم لشغل هذه الوظائف حتى الآن 1136 مهندسا سيتم فحص ملفاتهم
عصام عميرة 2:11 م, الأحد, 29 أغسطس 21 2:11 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة كان لها السبق فى تنفيذ قرار ترقيات الموظفين بعد أقل من 15 يوما من اعتماد رئيس مجلس الوزراء له، إذ تمت إجراءات ترقية 3096 موظفا للدرجة الأعلى وعمل التسويات المالية لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة عانت خلال الفترة الماضية من نقص أعداد المهندسين بسبب الإجازات أو النقل لجهات خارجية أو الخروج على المعاش مما سبب مشكلة كبرى خاصة مع عدم وجود تعيينات فى الدولة ، لذا تم الحصول على موافقة وزير المالية على الاستعانة بـ 100 مهندس تخصص مدنى وعمارة وتخطيط عمرانى لسد العجز.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور نواب المحافظة الأربعة وكافة قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تقدم لشغل هذه الوظائف حتى الآن 1136 مهندسا سيتم فحص ملفاتهم وإجراء الاختبارات لهم ، كما سيتم تدريبهم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية على مكافحة الفساد، وتدريب المهندسين للتأهيل.

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وأكد أنه سيتم مراعاة اختيار الشباب الأقل من 30 عاما للاستفادة منهم فى مشروعات المحافظة، سواء تخصصات الهندسة المعمارية أو المدنية وتخطيط عمراني.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات اختيار 149 قيادة من المتقدمين لوظيفة مديرى عموم إدارات تعليمية ضمن وظائف القيادة العليا السابق الإعلان عنها بالصحف والموقع الرسمى للمحافظة وجار استكمال باقى الإجراءات.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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