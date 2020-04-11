محافظ القاهرة: توفير كمامات وقفازات مجانا للعاملين بالنظافة والنقل العام والسرفيس

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أنه تم التشديد على هيئة النظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام ومشروع السر فيس، لتوفير كميات من الكمامات والقفازات الواقية مجاناً للعاملين نظرا لطبيعة عملهم، ضمن إجراءات تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

توفير وسائل الوقاية على مدار اليوم

ووجه محافظ القاهرة مديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة من ارتداء جميع العاملين بالقطاعات الخدمية والعاملين بالمواقع الميدانية وبالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظة التي تتطلب تواجد العاملين في الشارع على مدار اليوم، للكمامات الواقية.

كما وجه بالحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

رعاية العاملين

وأكد محافظ القاهرة فى بيان له قبل قليل، على مدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان بالتنسيق مع الشركات والمقاولين العاملين في المشروعات المختلفة على أرض المحافظة بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة.

تعقيم مواقع العمل بقطاع المقاولات

وشدد محافظ القاهرة على تنفيذ خطة المحافظة لاتباع الإجراءات الوقائية والتطهير وأهمية متابعة مديري المديريات ورؤساء الأحياء لجهود الشركات والمقاولين باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة، لتطهير وتعقيم مواقع العمل المختلفة بما يحقق الأمان والسلامة للعمال على أن يتم مجازاة أي شركة لا تلتزم بالتعليمات السلامة الوقائية للعاملين .