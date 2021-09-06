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محافظ القاهرة: تطعيم 150 ألفا من القائمين على العملية التعليمية

تمثل تطعيم أكثر من 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمى
عصام عميرة 1:47 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 1:47 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لغات بإدارة النزهة التعليمية لمتابعة انتظام أعمال تلقي العاملين بالقطاع التعليمى اللقاح وسير العمل والتسهيلات المقدمة لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة .

وتابع محافظ القاهرة سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح، والتقى عددا من المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم .

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وأشار المحافظ إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمى البالغ عددهم ما يقارب 150 ألفا شاملين القائمين على العملية التعليمية والمعينين والعقود والمنتدبين والعمال بالمدارس الحكومية والخاصة خلال أسبوعين فقط من بدء حملة التطعيم.

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وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على سرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد “فيروس كورونا” من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد.

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 ورافق المحافظ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد شوقي مدير مديرية الصحة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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