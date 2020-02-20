محافظ القاهرة : تشكيل لجنة هندسية لفحص المباني المجاورة لعقار الشرابية المنهار

قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار الشرابية المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار لحماية المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، وذلك خلال تفقد محافظ القاهرة موقع العقار المنهار.

كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار .

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاً بانهيار جزء من عقار يقع فى 41 ش حجازي السعدني من ش معمل الصابون بالشرابية، حيث تبين أن العقار يتكون من أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وسقط نصف العقار مما أسفر عن 3 وفيات .

ورافق المحافظ، حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والنائبان إيهاب العمدة وعمرو وطنى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة . محافظ القاهرة يتفقد عقار الشرابية المنهار

وكان اللواء خالد عبد العال قد قال فى وقت سابق، إن محافظة القاهرة يوجد بها (109) مناطق عشوائية منها 60 منطقة خطورة أولى، و49 منطقة غير مخططة، وقد تم الانتهاء من إزالة 26 منطقة عشوائية غير آمنة وجار تطويرها، كما تم تسكين أكثر من 18 ألف أسرة .

وأضاف المحافظ، أن مشروع روضة السيدة يضم 816 وحدة سكنية و350 محلا تجاريا بتكلفة بلغت 330 مليون جنيه، وقد تمت إعادة تسكين أهالى المنطقة في وحدات سكنية كامة الفرش والتجهيز من الأجهزة الكهربائية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى .