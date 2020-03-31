محافظ القاهرة : تجهيز 253 مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات غدًا

يأتي ذلك الاجراء للحد من التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم تخصيص 253 مدرسة بأحياء القاهرة بعد تعقيمهم اعتبارًا من 1 أبريل 2020 لاستغلالهم كمنافذ لصرف المعاشات بالتعاون مع هيئة البريد فى حالة الاحتياج لهم عند الضرورة.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.

يذكر أن هذا الإجراء يأتى فى إطار العديد من الإجراءات التى تتخذها محافظة القاهرة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد و الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فى بيان اليوم، أنه منعاً للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف، سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات في البنوك من غد الأول من أبريل.

ولفتت نيفين القباج إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام “الأربعاء والخميس والسبت الموافق ” ( 1,2,4) من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام ” الأحد والاثنين والثلاثاء ” الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و ٩ أبريل.

وأشارت إلى أنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.