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محافظ القاهرة : الدولة قدمت جميع التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام فى شق الثعبان

وتحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع على مستوى العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد
عصام عميرة 11:24 ص, الأحد, 6 فبراير 22 11:24 ص, الأحد, 6 فبراير 22

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة قدمت كل التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام والجرانيت بمصانع وورش شق الثعبان بالتعاون مع مجموعة من البنوك الوطنية لمساعدتهم على توفيق أوضاعهم والمساهمة فى تطوير المنطقة وتوفير المناخ الاستثماري اللازم لتطويرها.

جاء ذلك الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير منطقة شق الثعبان بحضور المهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت ، ومدير مديرية الإسكان والمرافق ومسئولو شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة ، ورئيس مشروع شق الثعبان ورئيس حى طرة.

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وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من لم يقم بسداد مستحقات الدولة من أصحاب الورش والمصانع أو تقاعس عن استكمال إجراءات التعاقد مع شركات المرافق.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة قام بحصر جميع الأنشطة والأراضى بمنطقة شق الثعبان ووضعها على وحدة رفع مساحي مسجلة إلكترونيًا تعتبر الأولى لهذه المنطقة الصناعية المهمة.

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وتقع منطقة شق الثعبان التى تحظى أعمال تطويرها باهتمام كبير من القيادة السياسية شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

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وتحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع على مستوى العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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