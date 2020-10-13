محافظ القاهرة: إعادة فتح تحويل الأراضي الزراعية التالفة لمباني لمدة شهرين﻿

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، إعادة فتح باب استنزال الأراضى الزراعية (تالف الأطيان) من الحيز الزراعى بجميع أحياء القاهرة وذلك لمدة شهرين بداية من أول أكتوبر وحتى الأول مند يسمبر ٢٠٢٠ .

وقال محافظ القاهرة في بيان اليوم، إنه على راغبي التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة والتى تتضمن عقد الأرض محل الطلب، وخريطة مساحية من 1 الى 5000 مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب.

كما تشمل كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 إلى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة وكشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الاطيان الزراعية وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.

