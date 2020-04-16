محافظ الفيوم يقرر استمرار إغلاق الشواطئ والمتنزهات في «شم النسيم»

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إنه قرر استمرار غلق شواطئ بحيرة قارون وكذلك محمية وادي الحيتان ووادي الريان أمام الزوار خلال أعياد الربيع.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن استمرار الإغلاق يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية إضافة إلى جميع المنتزهات والحدائق العامة أمام الجمهور.

وأوضح الأنصاري أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية مع استمرار المتابعة المستمرة للمحافظة.

ولفت الأنصاري إلى أن القرارات شملت أيضا عدم إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الهدف من إغلاق جميع المنتزهات يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.