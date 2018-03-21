محافظ الفيوم يفتتح مشروعات خدمية وسياحية بتكلفة نحو 6 ملايين جنيه

المال- خاص قام الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، يرافقه المحاسب عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة سنورس، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والسياحية بمركزومدينة سنورس في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وقام محافظ الفيوم يرافقه…

المال- خاص

قام الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، يرافقه المحاسب عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة سنورس، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والسياحية بمركزومدينة سنورس في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي

وقام محافظ الفيوم يرافقه المهندس محمد الباهي مدير عام الإسكان بالفيوم بافتتاح عمارتين سكنيتين تضمان 48 وحدة سكنية، مساحة الوحدة 90 متر مربع، بتكلفة إجمالية 5,6 مليون جنيه، ممولة من صندوق الاسكان الاجتماعي.

كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع الشاطئ العام على بحيرة قارون بجوار كافتيريا اللؤلؤة بطول 400 متر وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه، بتمويل من إدارة السياحة بالمحافظة، وتصميم وإشراف مديرية الإسكان والمرافق، وتشمل إنشاءات الشاطئ أكشاك وبازارات موافقة لشروط البيئة والثروة السمكية ، ومنطقة ألعاب أطفال ودورات مياه وغرف للأمن وحمام سباحة ترفيهي ومقاعد ومظلات مناسبة بيئياً وبوابات للدخول وأخرى للخروج.

كما قام محافظ الفيوم يرافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة بافتتاح القاعة البانورامية بعين السيليين بتمويل خاص على مساحة 1200متر مربع، وبإجمالي تكلفة مليون و650 ألف جنيه، وتضم قاعة للاجتماعات والمؤتمرات ومطعماً وكافيه ومنطقة شجرية للعائلات، كما قام المحافظ بوضع حجر الأساس للملاهي المائية للأطفال ” أكوابارك ” بالمنطقة نفسها على مساحة 4 ألاف متر مربع، وبتكلفة تقديرية 4 مليون جنيه.

وخلال الافتتاحات أكد محافظ الفيوم على أنه سيتم افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والسياحية الأخرى بمركز ومدينة سنورس قريباً، مشيراً أن المحافظة قد بدأت في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة فى المجالات التنموية والخدمية والسياحية والصناعية والاستثمارية.