محافظ الفيوم يخصص رقم «واتس آب» لتلقي شكاوى المواطنين حول «كورونا»

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، عن تخصيص رقم “واتس آب” ٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأوضج أن ذلك يأتى تفعيلاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذى عُقد أمس عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وأوضح محافظ الفيوم في تصريحات له اليوم أن الرقم يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن التعامل مع فيروس “كورونا”، مؤكداً أنه سيتابع بنفسه الشكاوى التى ترد، لاسيما في حالة رفض أي مستشفى تابع للمحافظة دخول حالات مصابة إليه.

وأضاف أنه تم تدريب عددا من الأطقم للرد على الاستفسارات، وتوجيه المواطنين للمستشفيات المتخصصة، كما تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة لمتابعة عمل تلك الخدمة باعتبارها نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، وذلك بالإضافة الى الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، والذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528.

ولفت محافظ الفيوم، إلى متابعته المستمرة لموقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، والجهود المبذولة من كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة لمواجهة هذا المرض، وكذا موقف توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات المختلفة، والتزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة وداخل وسائل النقل الجماعي، وبالمنشآت الحكومية والخاصة.