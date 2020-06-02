محافظ الفيوم يخصص رقم «واتس آب» لتلقي شكاوى المواطنين حول «كورونا»

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، عن تخصيص رقم “واتس آب” ٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والتصدي لانتشار فيروس كورونا.
وأوضج أن ذلك يأتى تفعيلاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذى عُقد أمس عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وأوضح محافظ الفيوم في تصريحات له اليوم أن الرقم يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن التعامل مع فيروس “كورونا”، مؤكداً أنه سيتابع بنفسه الشكاوى التى ترد، لاسيما في حالة رفض أي مستشفى تابع للمحافظة دخول حالات مصابة إليه.
وأضاف أنه تم تدريب عددا من الأطقم للرد على الاستفسارات، وتوجيه المواطنين للمستشفيات المتخصصة، كما تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة لمتابعة عمل تلك الخدمة باعتبارها نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، وذلك بالإضافة الى الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، والذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
ولفت محافظ الفيوم، إلى متابعته المستمرة لموقف الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، والجهود المبذولة من كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة لمواجهة هذا المرض، وكذا موقف توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات المختلفة، والتزام الأطقم الطبية بالنوبتجيات، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة وداخل وسائل النقل الجماعي، وبالمنشآت الحكومية والخاصة.